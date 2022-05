Obi-Wan Kenobi, dal 27 maggio su Disney+. Ecco il nuovo trailer (Di giovedì 5 maggio 2022) È stato pubblicato in queste ore il nuovo trailer di Obi-Wan Kenobi, ennesimo tassello dell'universo Star Wars. La serie debutterà il 27 maggio su Disney+ e sarà suddivisa in sei episodi, rilasciati settimanalmente.... Leggi su dday (Di giovedì 5 maggio 2022) È stato pubblicato in queste ore ildi Obi-Wan, ennesimo tassello dell'universo Star Wars. La serie debutterà il 27sue sarà suddivisa in sei episodi, rilasciati settimanalmente....

Advertising

PassionXFun : La Hasbro Pulse annuncia la proplica Elite Force FX della Lightsaber di Obi-Wan Kenobi da Star Wars! @Hasbro… - Screenweek : #ObiWanKenobi Ecco il trailer ufficiale e il poster della serie! - ivan9447 : @Acor1597 Yo a primera vista pensaba que era Obi Wan Kenobi jsjsjsjsjs - thatsnomunn : Se vedo un altro edit con zio Owen che dice 'like you trained his father?' seguito dai flashback di Anakin e Obi Wan giuro faccio la pazza. - Alessio_Amoruso : #ObiWanKenobi, @DisneyPlusIT celebra lo #StarWarsDay con un nuovo trailer #StarWars #DisneyPlus #Revengeofthe5th -