Obbligo mascherina Campania, pronta ordinanza per negozi e supermercati (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ in via di definizione un’ordinanza della Regione Campania per l’Obbligo dell’uso della mascherina in contesti di particolare assembramento. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di un incontro al Museo archeologico nazionale di Napoli con gli operatori della Cultura. L’ordinanza, ha spiegato De Luca, dovrebbe essere firmata e pubblicata “oggi o forse domani”. In Campania, secondo quanto prevederà l’ordinanza, “rimane obbligatorio l’uso della mascherina per i dipendenti degli alberghi, dei ristoranti, delle cucine, per i camerieri, nei negozi e nei supermercati”. “Dobbiamo stare attenti sia per le varianti conosciute – ha spiegato De ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ in via di definizione un’della Regioneper l’dell’uso dellain contesti di particolare assembramento. Lo ha annunciato il presidente della RegioneVincenzo De Luca, a margine di un incontro al Museo archeologico nazionale di Napoli con gli operatori della Cultura. L’, ha spiegato De Luca, dovrebbe essere firmata e pubblicata “oggi o forse domani”. In, secondo quanto prevederà l’, “rimane obbligatorio l’uso dellaper i dipendenti degli alberghi, dei ristoranti, delle cucine, per i camerieri, neie nei”. “Dobbiamo stare attenti sia per le varianti conosciute – ha spiegato De ...

