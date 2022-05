Obbligo di mascherina nei cinema? Un lecca lecca regalato agli spettatori per protestare. La “dolce” provocazione di 19 sale (Di giovedì 5 maggio 2022) No mascherina? Sì party e niente cinema. Ecco allora un timido tentativo di opporsi all’Obbligo di mascherina nelle sale cinematografiche italiane (le uniche rimaste in Europa con l’Obbligo) promossa da un gruppo di 19 sale da Nord a Sud. La parvenza di protesta contro le scelte del ministro Franceschini, e in sovra ordine di Mario Draghi e Roberto Speranza, si esprime con dei dolcetti. In pratica dal primo maggio a chi compra un biglietto per il film viene regalato un lecca lecca che, ovviamente, per essere piluccato necessita di un terribile atto di lesa maestà: scostare il feticcio mascherina per trenta, quaranta, cinquanta minuti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) No? Sì party e niente. Ecco allora un timido tentativo di opporsi all’dinelletografiche italiane (le uniche rimaste in Europa con l’) promossa da un gruppo di 19da Nord a Sud. La parvenza di protesta contro le scelte del ministro Franceschini, e in sovra ordine di Mario Draghi e Roberto Speranza, si esprime con deitti. In pratica dal primo maggio a chi compra un biglietto per il film vieneunche, ovviamente, per essere piluccato necessita di un terribile atto di lesa maestà: scostare il feticcioper trenta, quaranta, cinquanta minuti e ...

