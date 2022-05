Nuovo Galliera, condanna a risarcire per il cardinale Bagnasco e il cda. La Corte dei Conti: “Fuori mercato il prezzo del bar di corso Saffi” (Di giovedì 5 maggio 2022) L’operazione contestata: l’acquisto per 475 mila euro del locale che avrebbe poi dovuto essere demolito per consentire la realizzazione del Nuovo ospedale. Danno erariale ipotizzato: centomila euro Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 5 maggio 2022) L’operazione contestata: l’acquisto per 475 mila euro del locale che avrebbe poi dovuto essere demolito per consentire la realizzazione delospedale. Danno erariale ipotizzato: centomila euro

