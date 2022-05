Nuove passerelle a Marina di Modica per la salvaguardia delle dune

(Di giovedì 5 maggio 2022)– Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la riqualificazione e tutelazone dunali. Un articolato progetto seguito dagli Assessori Linguanti e Belluardo, dai tecnici comunali e dall’ingegnere ambientale Darioche prevede una serie di interventi finalizzati alla tutela del patrimonio naturalistico rappresentato dalladidi, dalla flora e dalla fauna. Il primo lavoro che verrà realizzato in ordine cronologico è la posa di trein legno della larghezza di 2 metri rialzate rispetto alla sabbia in modo da preservare l’ambiente sottostante. Una verrà posizionata davanti al Villaggio Puccia, una dopo ilBeach Resort e una a Punta Regilione. Interventi di ingegneria naturalistica come ...

