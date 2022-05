“Nuova operazione”. Eva Henger, situazione peggiorata dopo l’incidente. Le sue condizioni (Di giovedì 5 maggio 2022) Eva Henger peggiora dopo l’incidente. A dare l’annuncio in diretta è stata nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso. “Sono successe altre cose, io sono in contatto con lei: stamattina mi ha mandato un messaggio di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo ed era scioccata”, ha spiegato Carmelita. Che poi ha aggiunto: “Lei è fratturata ovunque, mi ha mandato un messaggio: la sua clavicola è finita dall’altra parte del corpo. Se volete, dopo questo servizio, cambiate canale, perché farò vedere una foto forte del suo piede”. Barbara D’Urso poi ha raccontato come sia stato necessario un intervento chirurgico per il braccio: “Un braccio stava andando in setticemia. Lo ha scoperto all’improvviso, mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido. Ora la stanno operando per salvarla della setticemia”. Poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Evapeggiora. A dare l’annuncio in diretta è stata nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso. “Sono successe altre cose, io sono in contatto con lei: stamattina mi ha mandato un messaggio di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo ed era scioccata”, ha spiegato Carmelita. Che poi ha aggiunto: “Lei è fratturata ovunque, mi ha mandato un messaggio: la sua clavicola è finita dall’altra parte del corpo. Se volete,questo servizio, cambiate canale, perché farò vedere una foto forte del suo piede”. Barbara D’Urso poi ha raccontato come sia stato necessario un intervento chirurgico per il braccio: “Un braccio stava andando in setticemia. Lo ha scoperto all’improvviso, mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido. Ora la stanno operando per salvarla della setticemia”. Poi ...

