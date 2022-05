Notte di sirene e esercitazioni nucleari russe. Inferno Azovstal: sanguinosa battaglia nel cuore dell’impianto (Di giovedì 5 maggio 2022) Con l’acciaieria di Azovstal sotto attacco da due giorni, quella appena trascorsa è stata un’altra Notte di sirene antiaeree in quasi tutta l’Ucraina. A Kiev e Kharkiv, così come in oltre 17 regioni – tra cui Mykolaiv. Donetsk. Leopoli. Odessa e Zaporizhzhia – The Kyiv Independent riferisce di un incubo interminabile di attacchi e bombardamenti, angoscia e terrore. Una Notte apocalittica, in cui le forze russe si sono esercitate persino in attacchi simulati con missili capaci di trasportare testate nucleari nell’enclave occidentale di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. Ore in cui – riferisce tra gli altri l’Ansa – «la Russia ha praticato “lanci elettronici” simulati di sistemi di missili balistici mobili Iskander con capacità nucleare», spiega una nota del Ministero della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Con l’acciaieria disotto attacco da due giorni, quella appena trascorsa è stata un’altradiantiaeree in quasi tutta l’Ucraina. A Kiev e Kharkiv, così come in oltre 17 regioni – tra cui Mykolaiv. Donetsk. Leopoli. Odessa e Zaporizhzhia – The Kyiv Independent riferisce di un incubo interminabile di attacchi e bombardamenti, angoscia e terrore. Unaapocalittica, in cui le forzesi sono esercitate persino in attacchi simulati con missili capaci di trasportare testatenell’enclave occidentale di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. Ore in cui – riferisce tra gli altri l’Ansa – «la Russia ha praticato “lanci elettronici” simulati di sistemi di missili balistici mobili Iskander con capacità nucleare», spiega una nota del Ministero della ...

