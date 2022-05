Non solo la Juventus: un altro top club italiano mette le mani su Milinkovic (Di giovedì 5 maggio 2022) Milinkovic-Savic, in uscita dalla Lazio, non piace soltanto alla Juventus: un altro top club della Serie A è intenzionato ad acquistarlo. Resta da definire il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo a fine stagione lascerà la Lazio per aprire un nuovo capitolo della propria carriera e già da qualche giorno ha iniziato a guardarsi intorno. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 5 maggio 2022)-Savic, in uscita dalla Lazio, non piace soltanto alla: untopdella Serie A è intenzionato ad acquistarlo. Resta da definire il futuro di Sergej-Savic. Il serbo a fine stagione lascerà la Lazio per aprire un nuovo capitolo della propria carriera e già da qualche giorno ha iniziato a guardarsi intorno. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlexBazzaro : Obbligo di #mascherine per il lavoro privato fino a giugno. Anche all’aperto. Ormai è solo volontà punitiva. Mero e… - RobertoBurioni : @ricpuglisi Fanno bene. Il virus circola, contagiosissimo negli ambienti chiusi e la mascherina molto efficace nel… - GiovaQuez : Salvini: 'Noi queste armi a chi le diamo? C'è anche la mafia ucraina'. In sostanza un esercito in Ucraina non c'è,… - esseasterisco : @Emanuel26848690 Però non fa 0,17 all'ora, fa BEN 1,32 euro all'ora. Non solo, nei mesi di 30 giorni arriva a 1,36… - Gina76280162 : RT @AurelianoStingi: Ieri ho condiviso un grafico che poi si è rivelato falso o meglio comunicava qualcosa di sbagliato. Mi scuso moltissi… -