Non si ferma l'emergenza ambulanze. Si corre ai ripari con un nuovo bando (Di giovedì 5 maggio 2022) L'Ares 118 «richiama» i soccorsi. Privati. Delle 267 ambulanze in servizio nel Lazio, infatti, solo 156 sono mezzi dell'azienda regionale per l'emergenza-urgenza. La quale, proprio a causa della carenza di ambulanze e personale, ha aumentato «via via il ricorso a soggetti esterni all'azienda (associazioni di volontariato ed enti privati), cui è stato affidato un numero crescente di postazioni territoriali». Attualmente sono 111 le ambulanze che appartengono a «enti commerciali (63 + 29 a bio-contenimento Covid) e associazioni in convenzione (19)». Nel gennaio 2020 la Regione ha varato «un piano triennale di reinternalizzazione dei mezzi di soccorso» per tornare a gestire direttamente tutte le ambulanze e le postazioni, però ci sono ritardi nell'attuazione. «Il processo di reinternalizzazione è ancora ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) L'Ares 118 «richiama» i soccorsi. Privati. Delle 267in servizio nel Lazio, infatti, solo 156 sono mezzi dell'azienda regionale per l'-urgenza. La quale, proprio a causa della carenza die personale, ha aumentato «via via il ricorso a soggetti esterni all'azienda (associazioni di volontariato ed enti privati), cui è stato affidato un numero crescente di postazioni territoriali». Attualmente sono 111 leche appartengono a «enti commerciali (63 + 29 a bio-contenimento Covid) e associazioni in convenzione (19)». Nel gennaio 2020 la Regione ha varato «un piano triennale di reinternalizzazione dei mezzi di soccorso» per tornare a gestire direttamente tutte lee le postazioni, però ci sono ritardi nell'attuazione. «Il processo di reinternalizzazione è ancora ...

Advertising

rubio_chef : Ma vogliamo chi? La guerra non si ferma con le armi ma con la diplomazia e si evita rispettando i patti. Che poi qu… - lauraboldrini : In Italia manca una legge contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo: approvarla è una priorità. Oggi al S… - lucfontana : Papa Francesco: «Putin non si ferma, sono pronto a incontrarlo a Mosca» | Intervista esclusiva - JorgeTrimy : @salvointese1 @evamarghe @GraziaMontefal2 @MediasetTgcom24 Quindi se invii armi la guerra si prolunga, non si ferma… - romasociale : ROMA: NON SI FERMA ALL’ALT E SPERONA AUTO POLIZIA, ARRESTATO -