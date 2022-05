Nella nuova puntata della serie di Rai 1, il nuovo prete si scontra con la diffidenza dei parrocchiani. E Raoul Bova, dopo lo splendido esordio, deve riconfermare il successo (Di giovedì 5 maggio 2022) dopo il trionfo della scorsa settimana – 6.485.000 spettatori con il 31,15 per cento di share – su Rai 1 torna Don Matteo 13 con la sesta puntata. Sebbene Raoul Bova sia stato accolto in modo più che positivo dal pubblico, il suo alter ego, Don Massimo, fa ancora fatica ad ambientarsi a Spoleto, la cittadina umbra in cui è ambientata la serie targata Lux Vide. Raoul Bova è Don Massimo, il suo arrivo in ... Leggi su iodonna (Di giovedì 5 maggio 2022)il trionfoscorsa settimana – 6.485.000 spettatori con il 31,15 per cento di share – su Rai 1 torna Don Matteo 13 con la sesta. Sebbenesia stato accolto in modo più che positivo dal pubblico, il suo alter ego, Don Massimo, fa ancora fatica ad ambientarsi a Spoleto, la cittadina umbra in cui è ambientata latargata Lux Vide.è Don Massimo, il suo arrivo in ...

Advertising

fattoquotidiano : Diciassette posizioni perse in un anno. Una discesa impressionante che nella nuova classifica mondiale della libert… - ilfoglio_it : L'evento “Pace proibita” può essere definito come l’inaugurazione di una nuova Commissione DuPre, nella quale la Na… - SkyTG24 : 'La mia nuova sentenza non è ancora entrata in vigore, ma ho sentito dire che verrò trasferito nella colonia di mas… - ComuneNapoli : Da oggi il parco 'Villa Capriccio' nella Municipalità 3 è riaperto al pubblico, sia dal lato di via Lieti che dal l… - Brandtopia_it : RT @SMItechnologies: ?? Rimettere al centro il contatto umano, dal grande cliente al piccolo fornitore, prestando attenzione all’ecosostenib… -