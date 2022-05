Napoli, Tuanzebe torna allo United: ecco il primo obiettivo per sostituirlo (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Napoli non acquisterà Tuanzebe, col difensore arrivato in prestito secco che a fine stagione tornerà al Manchester United:... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilnon acquisterà, col difensore arrivato in prestito sche a fine stagione tornerà al Manchester:...

Advertising

sportli26181512 : Napoli, Tuanzebe torna allo United: ecco il primo obiettivo per sostituirlo: Il Napoli non acquisterà Tuanzebe, col… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Tuanzebe non verrà riscattato: Min-Jae Kim e Casale sono i possibili sostituti - infoitsport : Calciomercato Napoli, niente riscatto per Tuanzebe: due profili per sostituirlo - infoitsport : Tuanzebe torna al Manchester United: il Napoli ha già scelto il sostituto - infoitsport : Addio Tuanzebe, il Napoli ha individuato due giocatori per sostituirlo -