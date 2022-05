Advertising

Agenzia_Ansa : Giovanni Melillo, 61 anni, di Foggia, capo di gabinetto di Andrea Orlando quando era ministro della Giustizia e att… - fattoquotidiano : Il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è Gianni Melillo, attuale procuratore di Napoli. Decisivi… - santegidionews : Nel cuore di #Napoli, un nuovo spazio di solidarietà e integrazione per anziani e giovani: la casa della pace… - FrisendaDionig1 : RT @GiorgiaMeloni: Lei è Aurora, bimba di dieci anni che, dopo diversi mesi, ha avuto trapiantato un cuore nuovo. Complimenti al personale… - allgoalsnapoli : News, interviste e approfondimenti nell’appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show. Vi proponiamo la puntat… -

Calciomercato.com

Mascherine, c'è già la retromarcia. La mappa delle restrizioni: domande e risposte, 5 maggio 2022 " Mascherine obbligatorie sul posto di lavoro , in Campania bisognerà ..." per non avere di...Il plenum del Csm, all'unanimità, ha votato per la nomina del pm Maria Di Mauro (nella foto), 58 anni, qualeprocuratore aggiunto del tribunalenord. La Di Mauro, a lungo sostituto procuratore della Dda di- da qualche tempo si occupa di reati contro la pubblica amministrazione - ha ... Napoli, nuovo obiettivo per la difesa: fari puntati in casa Genoa Dopo la notizia del ritorno di Sinisa Mihajlovic a dirigere gli allenamenti del Bologna, arrivano anche i saluti e le foto del profilo ufficiale Twitter dei rossoblù: "Il mister di nuovo in campo". I ...In vista della prossima stagione il Napoli dovrà piazzare diversi colpi sul mercato. Tra questi un difensore che dovrà essere aggiunto alla rosa, vista la partenza di Tuanzebe che farà rientro al ...