Napoli, la radio ufficiale annuncia: “ADL sta per chiudere il secondo acquisto estivo” (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato l’apertura del mercato estivo della società la scorsa settimana con l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi e si accaserà al prossimo ritiro azzurro. Aurelio De Laurentiis, però, non ha la minima intenzione di fermarsi e per questo motivo ad ore potrebbe annunciare un nuovo acquisto, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Presidente del, Aurelio De Laurentiis, hato l’apertura del mercatodella società la scorsa settimana con l’di Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi e si accaserà al prossimo ritiro azzurro. Aurelio De Laurentiis, però, non ha la minima intenzione di fermarsi e per questo motivo ad ore potrebbere un nuovo, L'articolo

Advertising

radiocampania : Ora in onda su Radio Campania: Napoli Sicilia by Natale Galletta! Tune in now: - therealtomtom1 : RT @erMolazza82: Questa è la dimostrazione che Napoli e Roma sono simili sotto l’aspetto del mangiarsi gli allenatori. Ancelotti a Napoli l… - ServadeiDanilo : - erMolazza82 : Questa è la dimostrazione che Napoli e Roma sono simili sotto l’aspetto del mangiarsi gli allenatori. Ancelotti a N… - infoitsport : Ultime mercato Napoli, situazione Olivera: aggiornamenti dalla radio ufficiale -