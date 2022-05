Napoli, il Pronto soccorso del Cardarelli è sovraffollato, i 25 medici minacciano le dimissioni (Di giovedì 5 maggio 2022) Non è più sostenibile la situazione al Cardarelli di Napoli, dove il Pronto soccorso vive una situazione di sovraffollamento permanente . La conseguenza, è una lettera dei 25 medici in servizio, ... Leggi su globalist (Di giovedì 5 maggio 2022) Non è più sostenibile la situazione aldi, dove ilvive una situazione di sovraffollamento permanente . La conseguenza, è una lettera dei 25in servizio, ...

