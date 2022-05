Napoli-Genoa, domani biglietti in vendita per l’ultima gara al Maradona: promozione speciale per i tifosi (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiI biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Genoa, che si disputerà il 15 maggio 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di venerdì 6 maggio 2022. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 60,00 Tribuna Nisida € 50,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti anello superiore € 30,00 Distinti anello inferiore € 20,00 Curve anello superiore € 20,00 Curve anello inferiore € 10,00 In occasione dell’ultimo match casalingo, la SSC Napoli applicherà,nei settori di tribuna Posillipo e tribuna Nisida, una tariffa speciale. Tutti coloro che acquisteranno un biglietto a tariffa intera avranno la possibilità di acquistarne un ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiIper ladi Campionatovs, che si disputerà il 15 maggio 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armandodisaranno posti ina partire dalle ore 12.00 di venerdì 6 maggio 2022. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 60,00 Tribuna Nisida € 50,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti anello superiore € 30,00 Distinti anello inferiore € 20,00 Curve anello superiore € 20,00 Curve anello inferiore € 10,00 In occasione dell’ultimo match casalingo, la SSCapplicherà,nei settori di tribuna Posillipo e tribuna Nisida, una tariffa. Tutti coloro che acquisteranno un biglietto a tariffa intera avranno la possibilità di acquistarne un ...

