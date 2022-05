Napoli | Broja | “Non solo gli azzurri sul giocatore | occhio alla Premier”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 5 maggio 2022)- Come il sito TMW ilgrande ricerca del prossimo colpo in attacco eè in cimalista per gli. La squadra di Spalletti cerca davvero di tutelare il suo futuro dal punto di vista offensivo, visto che è in forte pressing sul bomber di proprietà del Chelsea, che ad oggi milita nel Southampton. Le prestazioni di Osimhen non hanno convinto tutti e neanche ADL che in estate non si farà davvero scrupoli ad ascoltare le offerte per il ragazzo nigeriano che pare essere davvero il desiderio di tutta Europa, vista la sua giovane età. Non c’è soltanto ilsulle tracce di Armando, punta in uscita dal Chelsea in estate. Il mercato dei Blues è bloccato dalle sanzioni a Roman Abramovich ma in ...