Napoli | 25 medici del Pronto soccorso del Cardarelli | “Reparto congestionato | pronti a dimetterci” E in 24 ore arrivano 200 pazienti

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il flusso non si è interrotto neanche stamattina, con 180entrati neldell’ospedaledi, all’indomani del preavviso di dimissioni da parte di 25esasperati dalla congestione dele, conseguentemente, dalle condizioni di lavoro. Prosegue, quindi il forte affollamento del posto di frontiera della più grande struttura del Mezzogiorno. L’annuncio di oltre la metà del personale sanitario è arrivato per denunciare le “difficoltà” di “assistere i, che spesso sono costretti ad attendere per ore sulle barelle prima di essere presi in carico”. Ilè fortemente in difficoltà per lo spazio invaso dall’elevato numero di barelle e per la quantità di ...

