Nadal-Alcaraz domani in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di giovedì 5 maggio 2022) Rafa Nadal affronterà Carlos Alcaraz ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2022. Grande fatica per il campione degli Australian Open, che dopo l'esordio vincente contro Kecmanovic ha superato dopo oltre tre ore di gioco David Goffin, annullando svariati match point. A separarlo dalla semifinale (possibilmente contro Djokovic) ci sarà il connazionale Alcaraz, grande protagonista di quest'avvio di 2022. Il classe 2003 occupa attualmente il secondo posto della Race, proprio alle spalle di Nadal. Rafa è avanti 2-0 nei precedenti, essendosi assicurato anche il più recente sul cemento di Indian Wells. Nonostante il gran momento di forma del suo avversario, sarà proprio lui a partire favorito.

oktennis : Delusione per Jannik Sinner, dominato da Auger-Aliassime. Lorenzo Musetti costretto al forfait contro Zverev. Si… - Spina14_acm : @musagete10 @FedericoSaltato Ma non ha alcun senso paragonarli Alcaraz è sulla scia di Djokovic e Nadal Numero 1 pe… - mattiadeliaa : #MadridOpen2022 - #Sinner non è un fuoriclasse come dite! Contro chi è davanti a lui prende sempre schiaffi e conti… - mastrodea74 : COSA DIRE , FUORICLASSE ?????? ?? #Nadal Non Molla Mai, Annulla match point come patatine,combatte e da VERO Mancino Da… - DiegoAmbrosin : 6-3 5-7 7-6 #Nadal su #Goffin dopo oltre 3 ore.... partita giocata male male ma la porta a casa con il cuore...come… -