Nada torna con il singolo In mezzo al mare: il video (Di giovedì 5 maggio 2022) In mezzo al mare è il nuovo singolo e video di Nada, primo passo verso la pubblicazione del prossimo disco di inediti dell’artista, atteso in autunno Esce oggi giovedì 5 maggio In mezzo al mare il nuovo singolo e video di Nada, primo passo verso la pubblicazione del prossimo disco di inediti dell’artista, atteso in autunno. Su questa nuova canzone Nada afferma che “Non possiamo evitare di stare in mezzo al mare, un po’ ci piace, un po’ ci fa paura”. Per il nuovo brano Nada si è affidata ancora alle mani esperte di John Parish, (c’è lui dietro ad alcuni dei migliori lavori di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Tracy Chapman). Il produttore inglese è artefice ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Inalè il nuovodi, primo passo verso la pubblicazione del prossimo disco di inediti dell’artista, atteso in autunno Esce oggi giovedì 5 maggio Inalil nuovodi, primo passo verso la pubblicazione del prossimo disco di inediti dell’artista, atteso in autunno. Su questa nuova canzoneafferma che “Non possiamo evitare di stare inal, un po’ ci piace, un po’ ci fa paura”. Per il nuovo branosi è affidata ancora alle mani esperte di John Parish, (c’è lui dietro ad alcuni dei migliori lavori di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Tracy Chapman). Il produttore inglese è artefice ...

Advertising

GiovanniVerdoli : RT @AllMusicItalia: Nada torna con In mezzo al mare, prodotto da John Parish, brano che anticipa il nuovo disco di inediti della cantautric… - AllMusicItalia : Nada torna con In mezzo al mare, prodotto da John Parish, brano che anticipa il nuovo disco di inediti della cantau… - Antico_Egitto : Mar Rosso, Going torna a Marsa Alam con il Resort Bliss Nada - L'Agenzia di Viaggi - SAonlinemag : Torna @nadamalanima ma in verità non se n'è mai andata. “Mille stelle” è uscito giusto il mese scorso -