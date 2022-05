Musk raccoglie 7 miliardi per finanziare acquisto Twitter (Di giovedì 5 maggio 2022) Elon Musk rivela di aver raccolto 7,14 miliardi di dollari per finanziare la sua acquisizione di Twitter. A investire sono il fondatore di Oracle Larry Ellison, la piattaforma di criptovalute Binance ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) Elonrivela di aver raccolto 7,14di dollari perla sua acquisizione di. A investire sono il fondatore di Oracle Larry Ellison, la piattaforma di criptovalute Binance ...

