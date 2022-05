Musetti-Zverev in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022

(Di giovedì 5 maggio 2022) Lorenzoaffronterà Alexandernegli ottavi di finale deldi. Tra i due sarà il primo confronto diretto. Il carrarino arriva davvero carico all’appuntamento. Quello raggiunto alla Caja Màgica, infatti, è addirittura il quarto ottavo di finale consecutivo dal giovane azzurro che, specialmente contro l’americano Korda al secondo turno, ha messo a segno una prestazione veramente convincente sotto tutti i punti di vista.non partirà assolutamente battuto contro il tedesco, che nella capitale spagnola difende il titolo conquistato un anno fa in finale contro il nostro Matteo Berrettini., se tralasciamo la semifinale di Montecarlo, non ha portato a casa grossi risultati in questi primi mesi di stagione. ...

Sulla terra rossa della Caja Magica, il toscano affronterà il n.3 del mondo Alexander Zverev in un confronto molto difficile per le qualità del teutonico. Giovedì negli ottavi Musetti sfiderà il tedesco Alexander Zverev, n.3 del ranking e due del seeding, campione in carica e vincitore anche dell'edizione del 2018: tra i due non ci sono precedenti.