(Di giovedì 5 maggio 2022) Andysi èto agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2022. Il britannico è stato costretto a dare forfait prima del suo match contro il serbo Novaka causa di uno stato di malessere. Non ci sarà dunque quello che doveva essere il big match della giornata sui campi in terra battuta della Caja Màgica. Davvero un gran peccato. L’inglese infatti era in grande forma dopo le belle vittorie sull’austriaco Thiem e sul canadese Shapovalov. Buon per, che dunque avanza ai quarti di finaledoverun singolo quindici. Il numero uno del mondo attende uno tra il polacco Hurkacz o il connazionale Lajovic al prossimo round. Macon le? Dal momento che i due giocatori non sono ...

...e Wawrinka, prima di arrendersi a Novak Djokovic. 2016: assente. Gioca l'ultimo match in stagione agli US Open, perdendo con il francese Lucas Pouille. 2017: sidopo il primo match del ...Ruoli così leggeri, però, non soddisfano l'attore che per ben quattro anni sidalle scene di Hollywood in attesa di qualcosa capace di ispirarlo maggiormente. Il ritorno di Billal ... Murray si ritira, Djokovic avanti senza giocare: cosa succede con le scommesse Andy Murray si è ritirato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2022. Il britannico è stato costretto a dare forfait prima del suo match contro il serbo Novak Djokovic a causa di uno stato ...Murray e Wawrinka, prima di arrendersi a Novak Djokovic. 2016: assente. Gioca l’ultimo match in stagione agli US Open, perdendo con il francese Lucas Pouille. 2017: si ritira dopo il primo match ...