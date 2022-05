Muore per tumore, il padre veglia la tomba da 13 mesi: "Mi siedo sulla sua seggiolina e gli parlo" (Di giovedì 5 maggio 2022) Non conosce stagioni e neppure orari il dolore di un ex imprenditore di Sarego (Vicenza), Cesare Mascotto , che ogni giorno da 13 mesi a questa parte si reca sulla tomba del figlio, morto di tumore a 51... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 5 maggio 2022) Non conosce stagioni e neppure orari il dolore di un ex imprenditore di Sarego (Vicenza), Cesare Mascotto , che ogni giorno da 13a questa parte si recadel figlio, morto dia 51...

Advertising

Corriere : Vicenza, imprenditore muore per un tumore. Il padre lo veglia da 13 mesi: «Mi siedo e gli parlo» - RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - borghi_claudio : @Almirena @lucabattanta Cara amica. Se nelle cronache risultano ad. es. 20 morti improvvise quel numero sarà per di… - pensiero1967 : ACCADEVA OGGI… Il 5 Maggio 1981: muore, dopo 66 giorni di sciopero della fame, il rivoluzionario irlandese Bobby S… - gra_loc : RT @EnricoLetta: È ignominiosa e rivoltante l’espressione #GuerraPerProcura relativa al popolo ucraino che muore per la propria indipendenz… -