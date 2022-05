Muoiono a 48 ore di distanza | dopo 62 anni di matrimonio | ‘Avevano promesso di amarsi per sempre e lo hanno fatto davvero’

(Di giovedì 5 maggio 2022) Si sono promessi amore eterno, e così è stato. Lui 99, lei 94, sposati da 62. Una storia come nei film. Una storia che fa credere che l’amore, quello vero, esiste ancora. Anche solo poterlo scrivere riempie il cuore di emozione e grazie al racconto del figlio Antonio si può omaggiare la bellezza del loro sentimento più vero: l’amore. Il racconto del figlio Antonio Antonio, al Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista in cui racconta lo straordinario rapporto dei suoi genitori. Il padre si chiamava Giuseppe Spica e la madre Rosalia Fascella. A lasciare per prima la famiglia, a 94, è stata Rosalia. Una notizia che ha sconvolto il marito che, ricordandosi della promessa, ha voluto raggiungere la sua amata. “Ha smesso di mangiare” e in poche ore, già precario di salute, è peggiorato e si è lasciato andare. “Sono tante le persone che ...

