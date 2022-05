Mourinho: 'Una vittoria di famiglia, è quello che siamo. Straordinari. E Abraham può fare meglio' (Di giovedì 5 maggio 2022) stata una vittoria di famiglia. Non solo quella che era in campo e in panchina, ma la famiglia che era allo stadio in un clima di totale empatia". José Mourinho di finali ne ha giocate e ne ha vinte ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 5 maggio 2022) stata unadi. Non solo quella che era in campo e in panchina, ma lache era allo stadio in un clima di totale empatia". Josédi finali ne ha giocate e ne ha vinte ...

Advertising

OptaPaolo : 4 - José Mourinho è il primo allenatore a raggiungere la finale di una grande competizione europea con quattro squa… - OfficialASRoma : Mourinho: “Come ho detto a Leicester, questa è una finale”. #RomaLCFC #UECL - capuanogio : #Mourinho porta la #Roma e l’#Italia in una finale europea. Da applausi. Soprattutto perché ha preso la… - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: #Mourinho porta la #Roma e l’#Italia in una finale europea. Da applausi. Soprattutto perché ha preso la #ConferenceLeague (… - ccaapricorno : Mi vedrete in tv 'la partita è interrotta perché una pazza è scesa in campo per incontrare Mourinho' -