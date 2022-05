Mourinho: "La Roma è una famiglia. Partita straordinaria, fiero dei miei" (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma - La Roma vola in finale di Conference League. Festa grande all'Olimpico dove la squadra di José Mourinho ha battuto il Leicester 1 - 0 grazie alla rete di Abraham , aggiudicandosi quindi la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 maggio 2022)- Lavola in finale di Conference League. Festa grande all'Olimpico dove la squadra di Joséha battuto il Leicester 1 - 0 grazie alla rete di Abraham , aggiudicandosi quindi la ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaLCFC ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #UECL #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Da quel tweet al campo: 10 grandi immagini di José Mourinho a un anno dall'annuncio del suo arrivo ??… - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - Dayline1993 : RT @cmdotcom: #RomaLeicester, #Mourinho: ‘Abbiamo sacrificato la #SerieA per arrivare in finale, ce la meritiamo. Da Abraham voglio di più’… - AnonimoQuadraro : RT @GiordanoGiusti: La Roma ha ritrovato l'unità della sua gente grazie a quest'uomo qui #RomaLeicester #Mourinho -