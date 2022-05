Mourinho emozionato: “Roma come una famiglia, l’ho capito dal primo giorno!”. Poi l’augurio ad Ancelotti! (Di giovedì 5 maggio 2022) Mourinho si prende la Roma. Josè Mourinho sorridente ed orgoglioso ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Leicester. La rete di Abraham fissa il punteggio sull’1 a 0 e regala la finale di Conference League alla Roma. A fine partita è l’allenatore dei capitolini a presentarsi ai microfoni. Roma-Mourinho Queste le sue parole: “La storia della Roma è una storia di sofferenza, non vince tanto. Questo per noi significa tanto, significa giocare la nostra finale, è la nostra Champions. È dal primo giorno che ho questo senso di famiglia, con il club, con i tifosi. Il Leicester è una squadra di grande qualità, Rui Patricio non ha lavorato tanto in queste partite questo significa la compattezza ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022)si prende la. Josèsorridente ed orgoglioso ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Leicester. La rete di Abraham fissa il punteggio sull’1 a 0 e regala la finale di Conference League alla. A fine partita è l’allenatore deilini a presentarsi ai microfoni.Queste le sue parole: “La storia dellaè una storia di sofferenza, non vince tanto. Questo per noi significa tanto, significa giocare la nostra finale, è la nostra Champions. È dalgiorno che ho questo senso di, con il club, con i tifosi. Il Leicester è una squadra di grande qualità, Rui Patricio non ha lavorato tanto in queste partite questo significa la compattezza ...

