Mourinho | «È una vittoria della famiglia Roma | la famiglia in campo e la famiglia nello stadio»

(Di giovedì 5 maggio 2022)a Sky alla fine di-Leicester Sono stanco.di, lache erapiù grande è stata questa empatia, senso di. Per me gara straordinaria, quando il tuo portiere fa due parate in 180 minuti contro una squadra di Premier, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto noi. Ragazzi straordinari, meritano questo. Ma adesso dobbiamo finire il meglio possibile il campionato. Poi, ci sarà la finale. Un lungo cammino che ci è costato punti in Serie A. Battaglia di calcio? Sì. Non possiamo pressare sempre, poi abbiamo abbassato il blocco. Uno sforzo incredibile dei giocatori di ...

OptaPaolo : 4 - José Mourinho è il primo allenatore a raggiungere la finale di una grande competizione europea con quattro squa… - OfficialASRoma : Mourinho: “Come ho detto a Leicester, questa è una finale”. #RomaLCFC #UECL - capuanogio : #Mourinho porta la #Roma e l’#Italia in una finale europea. Da applausi. Soprattutto perché ha preso la… - g_iallorossi : 'Ragazzi straordinari, è la vittoria di una famiglia'. Tutte le dichiarazioni di Josè #Mourinho al termine di… - killhzo : RT @capuanogio: #Mourinho porta la #Roma e l’#Italia in una finale europea. Da applausi. Soprattutto perché ha preso la #ConferenceLeague (… -

Serviva l'uomo speciale per regalare alla Roma, abituata più a soffrire che a vincere,finale europea dopo 31 anni. Il 5 maggio di Josèè un'ode alla sua capacità comunque di arrivare dove tanti hanno provato ma senza riuscirci: anche e soprattutto con i colori giallorossi, ...... ma a sbloccare la partita all'11' è il solito Tammy Abraham che questa volta approfitta degli sviluppi di un corner per segnarerete pesantissima. I ragazzi disono in grande forma e ...Una finale europea che mancava da 31 anni: vinta la 'finale' di Roma, ora quella contro il Feyenoord. per Mourinho è la quarta con quattro squadre diverse ...Nella bolgia dell'Olimpico fa festa la Roma , che supera per 1-0 il Leicester grazie a un gol nei primi minuti e stacca così il pass per la finale ...