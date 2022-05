Mosca verso la parata del 9 maggio | “Non c’erano così tante falci e martello dai tempi dell’Urss”

(Di giovedì 5 maggio 2022) L’ordine è far scintillaredi rosso e oro, con un’estetica che richiama quella dell’Unione sovietica. I negozi hanno ricevuto l’ordine di eliminare ogni addobbo che sia in contrasto con questa dominante e un kit apposito per l’occasione, mentre sui cieli della città gli aerei militari si esercitano a sfrecciare in formazione a Z e l’esercito fa prove notturne. Tutto racconta di come il Cremlino per ladel 9punti a fare grande sfarzo di potere e forza, mentre, a dispetto delle smentite ufficiali, si fanno sempre più insistenti sul fatto che Vladimir Putin potrebbe annunciare una «mobilitazione generale», dismettendo la definizione di «operazione militare speciale» e dichiarando formalmente la guerra in Ucraina, con l’intento di incrementare uomini e mezzi, anche economici, impegnati nel conflitto. Un tripudio di ...

