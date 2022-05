Mosca annulla la parata del 9 maggio a Donetsk e Lugansk | «Ma arriverà il momento di celebrare la vittoria nel Donbass»

(Di giovedì 5 maggio 2022) Lae la marcia per la Giornata dellaprevista per il 9nelle repubbliche diè stata cancellata. Ad annunciarlo è stato il primo vice capo dell’amministrazione presidenziale russa Sergei Kiriyenko, citato dai media ucraini, durante una manifestazione a Mariupol. «Ladellae la marcia del reggimento immortale – ha detto – in questo giorno dellaè ancora impossibile da tenere. Ma quel tempopresto e le parate dellapasseranno per le strade del». Il 9si celebra ladell’Unione Sovietica sulla Germania nazista. ...

E ieri per la prima voltaha colpito a la Transcarpazia. Sotto attacco, per tutto il giorno, sono state anche Leopoli e Mariupol. Secondo il sindaco di Mariupol, "qui Putin ha già superato ...