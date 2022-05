Morto il 15enne ferito lunedì da un colpo di pistola alla testa: lutto cittadino nel Casertano (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasertavecchia (Ce) – È Morto all’ospedale di Caserta il 15enne di Francolise (Caserta) ferito lunedì scorso alla testa da un proiettile sparato da una pistola che l’adolescente stava maneggiando; arma che il papà del giovane deteneva legalmente. Oggi è stato effettuato l’espianto degli organi, quindi ci sarà l’autopsia che dovrebbe accertare definitivamente se il giovane è rimasto ferito mentre maneggiava accidentalmente l’arma, come sembrava dalle prime indagini fatte dai carabinieri, o si è suicidato; altra ipotesi è quella di un gioco finito male. Da un primo esame realizzato dal medico legale, quando il 15enne era ancora in coma nel letto di ospedale, il foro di entrata sembrerebbe compatibile con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasertavecchia (Ce) – Èall’ospedale di Caserta ildi Francolise (Caserta)scorsoda un proiettile sparato da unache l’adolescente stava maneggiando; arma che il papà del giovane deteneva legalmente. Oggi è stato effettuato l’espianto degli organi, quindi ci sarà l’autopsia che dovrebbe accertare definitivamente se il giovane è rimastomentre maneggiava accidentalmente l’arma, come sembrava dalle prime indagini fatte dai carabinieri, o si è suicidato; altra ipotesi è quella di un gioco finito male. Da un primo esame realizzato dal medico legale, quando ilera ancora in coma nel letto di ospedale, il foro di entrata sembrerebbe compatibile con ...

