Monza | al San Gerardo esami anche la sera e nei weekend

Prende il via domani presso la ASST, il progetto sperimentale di Regione Lombardia che prevede l'ampliamento dell'offerta di prestazioni sanitarie attraverso l'estensione dell'orario di attività dei servizi ambulatoriali. Da domani e nei fine settimana successivi, gli utenti potranno usufruire dell'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini con grandi attrezzature (es. tac, mammografie e risonanze

In Italia è stata sequenziata per la prima volta nel laboratorio di Microbiologia dell'ospedale Gerardo di Monza e al momento, la variante BA.4 del Sars - Cov - 2 è al vaglio dell'Organizzazione. Monza: niente fuochi di San Giovanni nemmeno per il 2022 In Italia circola una nuova variante di Coronavirus: si chiama Omicron 4. È stata isolata per la prima volta dagli operatori dell'ospedale San Gerardo di Monza, proprio alla vigilia dell'addio all'obbligo. Il Monza vede la Serie A. A 90 minuti dal termine del campionato, i brianzoli sono secondi con un punto di vantaggio sulla Cremonese e hanno il destino nelle loro mani. Un successo nell'ultima sfida.