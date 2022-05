Mondiali Femminili di pugilato | Testa | “Carica più che mai | per la nuova sfida”

Leggi su ilfaroonline

Inizierà domani 6 maggio il Mondiale Femminile di boxe ad Istanbul. Ci saranno 84 nazioni e 394 atlete sul ring. Punterà al titolo anche Irma Testa, bronzo olimpico nei pesi piuma a Tokyo. Potrebbe essere la prima medaglia iridata della sua carriera, per l'azzurra che ha rivoluzionato il mondo della boxe, dando speranza e sogni a tantissime ragazze appassionate della disciplina. Emozionata l'azzurra per la competizione che la vede protagonista: "Mi sento in forma, concentrata e pronta più che mai per questa gara. Non vedo l'ora di salire sul ring e poter iniziare a volare come una farfalla!".