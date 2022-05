Mondiali 2022, l’Ecuador rischia una clamorosa esclusione. Il motivo (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Cile ha presentato ricorso alla FIFA per una presunta irregolarità nei certificati del giocatore Byron Castillo, difensore ecuadoriano che milita nel Barcelona SC. La federcalcio cilena ha deciso di presentare ricorso, chiedendo l’esclusione dell’Ecuador dai prossimi Mondiali in seguito ad un’indagine che ha portato alla luce un certificato di nascita colombiano a nome di Castillo dove i genitori indicati sono gli stessi , ma con l’anno di nascita differente: 1995 invece di 1998. Ecaudor Castillo mondialeL’accusa sostiene che Castillo non avrebbe il diritto a giocare con la nazionale dell’Ecuador, che quindi dovrebbe perdere a tavolino gli 8 incontri disputati dal difensore nelle qualificazioni ai Mondiali che avranno luogo in ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Cile ha presentato ricorso alla FIFA per una presunta irregolarità nei certificati del giocatore Byron Castillo, difensore ecuadoriano che milita nel Barcelona SC. La federcalcio cilena ha deciso di presentare ricorso, chiedendo l’deldai prossimiin seguito ad un’indagine che ha portato alla luce un certificato di nascita colombiano a nome di Castillo dove i genitori indicati sono gli stessi , ma con l’anno di nascita differente: 1995 invece di 1998. Ecaudor Castillo mondialeL’accusa sostiene che Castillo non avrebbe il diritto a giocare con la nazionale del, che quindi dovrebbe perdere a tavolino gli 8 incontri disputati dal difensore nelle qualificazioni aiche avranno luogo in ...

