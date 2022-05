Moncler | il mercato estero trascina i ricavi oltre quota 500 mln

(Di giovedì 5 maggio 2022), azienda di lusso italianata su Euronext Milan, chiude il primo trimestre 2022 conpari a 589,9 milioni di euro. In crescita del 61 per cento rispetto al primo trimestre del 2021. La Cina cresce a doppia cifra nel trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante i lockdown nel mese di marzo. E raddoppia il fatturato rispetto al Q1 2019. In ulteriore accelerazione il canale Dtc e gli Usa rispetto ai livelli pre-pandemia. Idel brand Stone Island sono pari a 116,5 milioni di euro, in crescita del 32 per cento rispetto agli 88,1 milioni nel primo trimestre del 2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Reazione positiva delai risultati del primo trimestre di Stellantis, che ha segnalato ... Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%. Tentenna Terna, con un modesto ribasso dello 0,65%....Genius alla GenZ mentreGrenoble avra' come target principalmente gli Active ...da una rete di distributori a un modello di gestione regionale per ridurre i 'filtri' con il. Fla ...In crescita del 61 per cento rispetto al primo trimestre del 2021. La Cina cresce a doppia cifra rispetto allo scorso anno.sia per quanto riguarda Moncler sia Stone Island. "La performance è trainata dall'online, dal mercato americano, dalla clientela locale in Europa e dalla Korea", commentano gli analisti di Equita. Per ...