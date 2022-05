Moggi contro Spalletti: "Ha sbagliato e lo dicono i risultati. Non mi è piaciuta l'amministrazione della squadra" (Di giovedì 5 maggio 2022) Luciano Moggi, raggiunto dai microfoni di Radio Marte, parlando dell’attuale momento del Napoli, ha puntato il dito contro Luciano Spalletti, reo di aver commesso numerosi errori nella gestione... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 5 maggio 2022) Luciano, raggiunto dai microfoni di Radio Marte, parlando dell’attuale momento del Napoli, ha puntato il ditoLuciano, reo di aver commesso numerosi errori nella gestione...

Advertising

zazoomblog : Moggi contro Spalletti: Ha sbagliato e lo dicono i risultati. Non mi è piaciuta lamministrazione della squadra -… - Pall_Gonfiato : #Moggi contro #Spalletti: 'Ha sbagliato e lo dicono i risultati. Non mi è piaciuta l'amministrazione della squadra' - Marco_Scarcia : RT @MimmoAdinolfi: Ma perché criticare i tifosi del Napoli che hanno criticato Ancelotti? Ieri ennesimo exploit di coppa in una carriera do… - MimmoAdinolfi : Ma perché criticare i tifosi del Napoli che hanno criticato Ancelotti? Ieri ennesimo exploit di coppa in una carrie… - NamasteDavide : @Marty_Loca80 poi parla Mughini juventino e quindi contro Inter che continua a dire che gli scudetti sono stati vin… -