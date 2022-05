Mismatch tra domanda e offerta di lavoro, Italia ultima (in Europa) (Di giovedì 5 maggio 2022) In tutta Europa è l'Italia il paese con il più basso tasso di occupazione under 40 (32%, rispetto alla media del 41%). Il 15,7% dei giovani fino a 29 anni non è impegnato in un percorso di istruzione o formazione e non si offre sul mercato del lavoro. E' un primato che ci porta in cima alla classifica dei 27 paesi dell'Unione, con il più alto tasso di disoccupazione. E' anche il paradosso di questi tempi: al “giusto protagonismo” delle micro e piccole imprese nella ripresa post-pandemia della domanda di lavoro, soprattutto di quelle che hanno raccolto la sfida della digitalizzazione e della transizione ecologica, si contrappone una marcata difficoltà di reperimento di personale. Professioni e imprese denunciano livelli allarmanti di disoccupazione. Un focus di Fondazione Studi Consulenti del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) In tuttaè l'il paese con il più basso tasso di occupazione under 40 (32%, rispetto alla media del 41%). Il 15,7% dei giovani fino a 29 anni non è impegnato in un percorso di istruzione o formazione e non si offre sul mercato del. E' un primato che ci porta in cima alla classifica dei 27 paesi dell'Unione, con il più alto tasso di disoccupazione. E' anche il paradosso di questi tempi: al “giusto protagonismo” delle micro e piccole imprese nella ripresa post-pandemia delladi, soprattutto di quelle che hanno raccolto la sfida della digitalizzazione e della transizione ecologica, si contrappone una marcata difficoltà di reperimento di personale. Professioni e imprese denunciano livelli allarmanti di disoccupazione. Un focus di Fondazione Studi Consulenti del ...

