Ministro Messa: per i ricercatori “in arrivo nuova norma per riforma carriera” contro il precariato (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel corso del Question Time di ieri alla Camera il Ministro all’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, ha annunciato l’arrivo di una nuova norma per i ricercatori: è prevista una riforma all’accesso alla carriera universitaria e un taglio ai tempi del precariato. “Alla Camera – ha sottolineato Messa – è stata votata la riforma del preruolo, che adesso è al Senato, che punta a rivedere i meccanismi di accesso alla docenza universitaria con un accorciamento deciso del periodo di preruolo e con la riduzione della possibilità di ricorso a contratti a tempo determinato continuativi“. riforma carriera dei ricercatori: come potrebbe cambiare Il ... Leggi su fmag (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel corso del Question Time di ieri alla Camera ilall’Università e Ricerca, Maria Cristina, ha annunciato l’di unaper i: è prevista unaall’accesso allauniversitaria e un taglio ai tempi del. “Alla Camera – ha sottolineato– è stata votata ladel preruolo, che adesso è al Senato, che punta a rivedere i meccanismi di accesso alla docenza universitaria con un accorciamento deciso del periodo di preruolo e con la riduzione della possibilità di ricorso a contratti a tempo determinato continuativi“.dei: come potrebbe cambiare Il ...

