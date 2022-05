Milano | turista derubata di 8mila euro alla stazione Centrale | “Non tornerò più in Italia”

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Nella borsa c’erano anche gli orecchini della mia mamma defunta. Ho perso soldi, oggetti di valore ma soprattutto qualcosa che per me aveva un valore affettivo inestimabile. Un’esperienza terribile che mi rovina il ricordo dell’. Non pensopiù”: sono le parole di Selina Lim, 52enne di Singapore, che al Giorno ha raccontato di esser stata rapinata per un valore complessivo didi, dopo aver passato alcuni giorni di vacanza in città. “Io e mio marito eravamo nell’area toilette della. C’era una donna che ci osservava e che poi abbiamo rivisto sulla scala mobile” ha raccontato la vittima, che stava cercando il posteggio dei taxi. La donna si è poi ...

Advertising

Una disavventura che non dimenticherà facilmente, quella capitata a unaproveniente da Singapore e in vacanza a. La donna, Selina Lim , una settimana fa è stata derubata , alla Stazione Centrale , del portafogli con soldi in contanti e carte di credito, ...Sembra l'outfit di unqualunque che visita le bellezze dell'Italia, e invece si tratta di ... E cos'ha fatto Zuckerberg Lo racconta Linus: Il tour non finisce qui: la coppia è attesa a...La House of Switzerland fa una tappa anche a Milano presso la Casa degli Artisti con la partecipazione di istituzioni e aziende elvetiche per un confronto sui temi dell’innovazione, della cultura e ...Le quattro diverse rotte, inaugurate ad aprile, includono Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Vienna e Abu Dhabi ... che ora possono visitare per turismo o per affari e godersi le diverse offerte ...