Milan | Zaccheroni | “Scudetto? I rossoneri hanno l’occasione della vita”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Alberto, ex tecnico del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le parole dell'allenatore

...e Alvaro Recoba perse malamente e inaspettatamente per 4 - 2 contro la Lazio di Alberto... diventato un idolo dei tifosi di Juventus e. Di Biagio, altro ex della sfida, segnò il 2 - 1 ...La coppia più vincente nella storia del calcio italiano (29 trofei con ilin 31 anni di ... Quel 23 maggio del 1999 sulla panchina rossonera c'era Alberto, uno degli allenatori meno ...Tolti Ibrahimovic e Giroud, i calciatori rossoneri hanno bacheche da riempire, hanno fame di successi 'Si può tranquillamente dire che quella di Verona, per il Milan, sia la partita più insidiosa dell ...L'ex allenatore del Milan che nel 1999 ha vinto il titolo di Campione d'Italia proprio con i rossoneri, ha parlato della volata scudetto. 'A questo punto il Milan è il candidato alla vittoria finale, ...