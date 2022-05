Milan, per l'acquisto del club c'è anche RedBird Capital Partners: pronto un miliardo per l'operazione (Di giovedì 5 maggio 2022) E' iniziata la volata per acquistare il Milan. Non c'è solo Investcorp. Dal Regno Unito ecco spuntare un altro possibile acquirente per il Milan: si tratta, riporta 'Sky News', della RedBird Capital ... Leggi su globalist (Di giovedì 5 maggio 2022) E' iniziata la volata per acquistare il. Non c'è solo Investcorp. Dal Regno Unito ecco spuntare un altro possibile acquirente per il: si tratta, riporta 'Sky News', della...

