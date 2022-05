(Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Spunta un nuovo nome tra i potenziali acquirenti del. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, RedBird Capital Partners, società d’investimento americana, avrebbe offerto unper prendere ilrossonero. RedBird gestisce 4,5 miliardi di dollari di capitale tra servizi finanziari e mondo dello sport. L’anno scorso ha acquisito una partecipazione di poco più del 10% nel Fenway Sports Group (FSG), ovvero i proprietari del Liverpool, per 750 milioni di dollari. RedBird si va ad aggiungere al fondo del Bahrain Investcorp tra le società che puntano a rilevare ilda Elliott. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

AntoVitiello : Gruppo #RedBird molto solido, offerta di 1 mld (indiscrezione di SkysportUk). Ma la trattativa con il fondo… - classcnbc : +++Trattativa #Milan: Tra le condizioni che faranno la differenza per #Elliott, una struttura finanziaria dell’of… - AntoVitiello : ?? L'entourage di #Leao ha ricevuto importante offerta in questi giorni da un club straniero. Il #Milan lavora al ri… - Sergio37075361 : RT @FratelliRosson: Appuntamento col daily alle 20. Tutto quello che abbiamo saputo sull'offerta di RedBird ad Elliott (e chi c'è dietro),… - fisco24_info : Milan, offerta di 1 miliardo: ecco chi vuole il club: (Adnkronos) - RedBird Capital Partners, società d’investiment… -

... società americana riconosciuta per una lunga e profonda esperienza di investimenti nello sport, avrebbe presentato un'per l'acquisto delper circa 1 miliardo di euro . Di cosa si ...Sembra dunque ormai certa la vendita delda parte di Elliot , non resta che capire che la spunterà alla fine. L'degli americani è di un miliardo di dollari, dunque inferiore agli 1,18 ...Come riporta CalcioEFinanza, poco più di un anno fa il fondo è diventato azionista del Fenway Sports Group. FSG è una piattaforma globale di sport, marketing, media, intrattenimento e immobiliare, che ...Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Spunta un nuovo nome tra i potenziali acquirenti del Milan. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, RedBird Capital Partners, società d investimento americana, avrebbe ...