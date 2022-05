Milan, offerta di 1 miliardo: ecco chi vuole il club (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Spunta un nuovo nome tra i potenziali acquirenti del Milan. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, RedBird Capital Partners, società d’investimento americana, avrebbe offerto un miliardo per prendere il club rossonero. RedBird gestisce 4,5 miliardi di dollari di capitale tra servizi finanziari e mondo dello sport. L’anno scorso ha acquisito una partecipazione di poco più del 10% nel Fenway Sports Group (FSG), ovvero i proprietari del Liverpool, per 750 milioni di dollari. RedBird si va ad aggiungere al fondo del Bahrain Investcorp tra le società che puntano a rilevare il Milan da Elliott. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Spunta un nuovo nome tra i potenziali acquirenti del. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, RedBird Capital Partners, società d’investimento americana, avrebbe offerto unper prendere ilrossonero. RedBird gestisce 4,5 miliardi di dollari di capitale tra servizi finanziari e mondo dello sport. L’anno scorso ha acquisito una partecipazione di poco più del 10% nel Fenway Sports Group (FSG), ovvero i proprietari del Liverpool, per 750 milioni di dollari. RedBird si va ad aggiungere al fondo del Bahrain Investcorp tra le società che puntano a rilevare ilda Elliott. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

