Milan Investcorp, c'è un nuovo gruppo finanziario: le ultime (Di giovedì 5 maggio 2022) Prosegue la trattativa per il passaggio di proprietà del Milan da Elliott ad Investcorp: spunta anche il gruppo finanziario Ares Capital Il Sole 24 Ore fa il punto sulle trattative tra il Milan e Investcorp. Situazione che procede spedita senza intoppi dopo la fase di esaminazione della due diligence, ora si aspetta soltanto la firma per la fumata bianca. Tra le novità delle ultime ore c'è la possibile presenza del gruppo finanziario americano Ares Capital. Dietro a questa scelta, ci sarebbe una strategia chiara del fondo del Bahrain: una volta completata l'acquisizione, Investcorp punterebbe a sostituire successivamente la posizione di Ares Capital con capitali dei suoi sottoscrittori. L'articolo proviene da Calcio ...

