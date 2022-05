Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Milan, Gilardino: “Rossoneri favoriti per lo scudetto. Ibrahimovic? Sarà decisivo” - Mediagol : Milan, Gilardino: “Rossoneri favoriti per lo scudetto. Ibrahimovic? Sarà decisivo” - Maglia13euros : Gilardino: “Inter e Milan? Sarà difficile contro chiunque. Uomo chiave? Punto su…” - fcinter1908 - SempreMilanit : ???? Un altro campione del Mondo vota #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Gilardino: «Spero che lo scudetto sia il coronamento della carriera di Ibra» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -

Con la rete al, Immobile è diventato il cannoniere in attività con più gol in Serie A. L'attaccante della ... formato da Del Piero, Signori e, tutti con 188 gol totali. Poi, la prossima ...avanti dopo 4' con Kakà servito da De Jong ma Genoa capace di pareggiare solo dopo 5 minuti grazie a un rigore trasformato dadecretato dopo un fallo su Vrsaljko. Gran merito del ...Alberto Gilarino, ex attaccante del Milan, ha detto la sua sulla possibile conquista dello Scudetto da parte della formazione di Pioli. Quando mancano tre giornate alla fine del campionato di Serie A, ...Come riportato da acmilan.com, dopo la seduta odierna il Milan sosterrà domani un allenamento mattutino a Milanello in vista della sfida di domenica contro il Verona.