Mihajlovic, ritorno in campo e premio: miglior allenatore del mese (Di giovedì 5 maggio 2022) BOLOGNA - Lo vince Sinisa Mihajlovic il premio Coach Of The Month di aprile . La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di Bologna - Sassuolo, in programma domenica 15 maggio 2022 alle ore 12. Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 maggio 2022) BOLOGNA - Lo vince SinisailCoach Of The Month di aprile . La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di Bologna - Sassuolo, in programma domenica 15 maggio 2022 alle ore 12.

Advertising

sportli26181512 : #Mihajlovic, ritorno in campo e premio: miglior allenatore del mese: Nel giorno in cui il serbo riprende a dirigere… - Nutizieri : Mihajlovic torna ad allenare. E domenica sarà in panchina - Pall_Gonfiato : Tutto pronto per il ritorno di Sinisa #Bologna - sportli26181512 : Bentornato Mihajlovic: Sinisa prepara il finale di stagione del Bologna: Atteso il ritorno in panchina domenica con… - infoitsport : Mihajlovic ritrova famiglia e lavoro | Domenica il possibile ritorno in panchina -