Migranti: Mattarella, 'aumentare collaborazione tra Ue e Africa, futuro è globale' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "L'Europa nel mondo rappresenta un'oasi di libertà, di democrazia, di benessere. Intorno all'Europa non è così, perlomeno in questa misura, e questo attrae giovani che cercano futuro. L'obiettivo della collaborazione" tra Ue e Paesi Africani "è quello di far crescere lì le possibilità di sviluppo per non impoverire di risorse importanti i Paesi di provenienza, ma questa collaborazione sul piano dei flussi migratori è indispensabile sotto ogni profilo, ci fa riflettere su come sarà il futuro tra alcuni decenni, una popolazione Africana molto numerosa e un'Unione europea che è ferma, addirittura in declino in qualche posto, anche in Italia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale, insieme ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "L'Europa nel mondo rappresenta un'oasi di libertà, di democrazia, di benessere. Intorno all'Europa non è così, perlomeno in questa misura, e questo attrae giovani che cercano. L'obiettivo della" tra Ue e Paesini "è quello di far crescere lì le possibilità di sviluppo per non impoverire di risorse importanti i Paesi di provenienza, ma questasul piano dei flussi migratori è indispensabile sotto ogni profilo, ci fa riflettere su come sarà iltra alcuni decenni, una popolazionena molto numerosa e un'Unione europea che è ferma, addirittura in declino in qualche posto, anche in Italia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale, insieme ...

