Michelle Hunziker, la foto senza trucco spiazza i fan | Mai vista così (Di giovedì 5 maggio 2022) Avete mai visto Michelle Hunziker senza trucco? La conduttrice ha sorpreso tutti i fan con uno scatto incredibile postato sui social. Affascinante, simpatica e grintosa, Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. In tv la vediamo sempre con look mozzafiato e make-up elaborati, ma vi siete mai chiesti come sia al L'articolo Michelle Hunziker, la foto senza trucco spiazza i fan Mai vista così chemusica.it. Leggi su chemusica (Di giovedì 5 maggio 2022) Avete mai visto? La conduttrice ha sorpreso tutti i fan con uno scatto incredibile postato sui social. Affascinante, simpatica e grintosa,è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. In tv la vediamo sempre con look mozzafiato e make-up elaborati, ma vi siete mai chiesti come sia al L'articolo, lai fan Maichemusica.it.

Advertising

Jeffry60779912 : RT @dea_channel: cremina post allenamento per la divina Michelle Hunziker ?????????????? - Abelia02521774 : @PerculoPio Non ho foto con loro, ma li ho conosciuti personalmente. G. Armani, Sting, Eric Clapton, Isabella Ferra… - Maryeterngif1 : Michelle Hunziker rivela come ama farlo - LE PIN UP SUL PICCOLO SCHERMO - infoitcultura : Michelle Hunziker, quello che viene a galla è sconvolgente: “fatica a pagare l’affitto” - infoitcultura : Michelle Hunziker, la rivelazione intima e pazzesca: Amo farlo così | Dettagli imbarazzanti -