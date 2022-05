Michelin presenta i nuovi pneumatici estivi Pilot Sport 5 e Primacy 4+ (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Arrivano due nuovi pneumatici estivi targati Michelin: Michelin Pilot Sport 5, progettato per le auto Sportive e per le berline ad alte prestazioni e Michelin Primacy 4+, concepito per chi affronta spostamenti quotidiani o lunghi viaggi con berline e SUV. Entrambi sono interamente prodotti negli stabilimenti Europei del gruppo, tra cui quello italiano di Cuneo. In particolare, Pilot Sport 5 è il pneumatico estivo più performante in termini di durata chilometrica, tra quelli del segmento “Sport”, precisione di guida ed eccezionale reattività in curva grazie alla tecnologia Dynamic Response, elevato grip ed ottime prestazioni in frenata su asciutto e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Arrivano duetargati5, progettato per le autoive e per le berline ad alte prestazioni e4+, concepito per chi affronta spostamenti quotidiani o lunghi viaggi con berline e SUV. Entrambi sono interamente prodotti negli stabilimenti Europei del gruppo, tra cui quello italiano di Cuneo. In particolare,5 è il pneumatico estivo più performante in termini di durata chilometrica, tra quelli del segmento “”, precisione di guida ed eccezionale reattività in curva grazie alla tecnologia Dynamic Response, elevato grip ed ottime prestazioni in frenata su asciutto e ...

