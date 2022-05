Miami-Philadelphia 119-103 | gara-2 play off basket NBA 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ilcon gli highlights diHeat-76ers 119-103,-2 deioff NBA. I padroni di casa sfruttano un primo quarto ottimo e confermano la loro supremazia per tutto il resto dell’incontro. Adebayo e Butler fanno la voce grossa e non consentono alla formazione ospite di entrare in partita. Maxey prova a tenere a gallama servirà ben altro in vista dellasuccessiva. Di seguito ilcon le azioni principali del match. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #NBA | #Miami vs #Philadelphia 119-103: gli highlights di gara-2 - sportface2016 : #Basket | #NBAPlayoffs, #Miami e #Phoenix allungano: #Philadelphia e #Dallas sono spalle al muro - sportal_it : Miami e Phoenix raddoppiano, Philadelphia e Dallas ko - padovan_l3o : @tiammazzobrodi_ Si starà preparando per Miami Philadelphia - Gazzetta_NBA : Miami collettivo da applausi: 2-0. Phila senza Embiid fa fatica #NBAPlayoffs -

Sky Sport

Heat conquistano anche gara - 2 ed allungano nella serie contro i76ers . I padroni di casa sfruttano un buon primo quarto e prevalgono per 119 - 103 . Decisive le prestazioni di ...Heat e Suns battono rispettivamente nelle semifinalie Dallas NEW YORK (STATI UNITI) -Heat e Phoenix Suns si portano sul 2 - 0 nelle rispettive serie delle semifinali dei play - off di Nba contro, rispettivamente,76ers ... Playoff NBA, Kyle Lowry migliora ma salta anche gara-2 stanotte in diretta su Sky Di seguito il video con le azioni principali del match. Il video con gli highlights di Miami Heat-Philadelphia 76ers 119-103, gara-2 dei play off NBA 2021/2022. I ...Entrambe le serie sono sul 2-0, per i Suns mattatori Devin Booker e Chris Paul. Philadelphia invece paga l'assenza di Embiid e non riesce a contrastare il gioco di Miami e non riesce a rimettere la ...